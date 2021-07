Tem sido um dos temas quentes dos Jogos Olímpicos e até já houve quem ameaçasse vender a sua: falamos das camas 'anti-sexo' montadas para os atletas presentes em Tóquio para evitar qualquer envolvimento físico durante a estadia no Japão.

No entanto, também já houve quem «desmontasse» esta tentativa da organização dos Jogos. Foi o caso do ginasta norte-irlandês Rhys Mcclenaghan, que mostrou que afinal as camas são mais resistentes do que o previsto.

Num vídeo publicado nas redes sociais, o atleta diz que a cama não se parte a qualquer movimento brusco e dá o exemplo, dando vários saltos em cima da mesma.

Ora veja: