A primeira reação ao ver as imagens é simples: 'isto é uma montagem'. Mas não, Jonas Svensson garante que não. O defesa norueguês do AZ Alkmaar garante que fez mesmo «push ups» no precipício e que a paisagem idílica que se vê estava mesmo ali, por baixo dele.



Svensson tem 27 anos, é internacional pela Noruega, jogou no Rosenborg e joga desde 2016 na Holanda. Um grande maluco, pois claro.

VÍDEO: