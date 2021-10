Os relatos são impressionantes: no jogo de preparação entre os San Jose Earthquakes (EUA) e o Cruz Azul (México) aconteceram cenas lamentáveis e que acabaram com a polícia a ter de intervir e a disparar tiros para o ar.



A meio da segunda parte, Nathan Cruz (defesa dos Earthquakes) e Jonathan Rodríguez (ex-avançado do Benfica e agora no Cruz Azul) trocaram agressões e foram expulsos. Escusado será dizer que a cena se alastrou aos colegas de ambos os lados e a situação tornou-se incontrolável.



Como o que está mau pode sempre piorar, um adepto da equipa de San Jose decidiu saltar a vedação, entrar no relvado e agredir Jonathan Rodriguez. Os futebolistas e os seguranças controlaram o invasor, mas a confusão continuou e disseminou-se ao exterior do estádio.



Depois da vitória dos Earthquakes por 2-0, adeptos das duas equipas envolveram-se em cenas de pancadaria. Foi nessa altura que a polícia teve de agir de forma mais musculada. Tudo muito feio.



Jonathan Rodríguez foi campeão nacional pelo Benfica em 2015. Bastou-lhe jogar quatro minutos contra o Portimonense (5-1, 11 de abril de 2015) para ter direito à medalha.



VÍDEO: as lamentáveis imagens no jogo em San Jose