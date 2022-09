Jorge Jesus criticou a postura do Dínamo de Kiev e em particular, do guarda-redes Georgiy Bushchan, na partida da fase de grupos da Liga Europa.



O técnico do Fenerbahçe referiu que o guardião «aos 28 minutos já estava a mandar-se para o chão para ganhar tempo. Isto já não se usa... os keepers estarem constantemente a mandarem-se para o chão para quebrar o ritmo do jogo e tirar tempo ao jogo». Já antes, imediatamente após o apito final, o português provocou Bushchan, aparentemente pedindo-lhe para que se deitasse no relvado.



Ora, esta sexta-feira, o emblema ucraniano revelou que o guarda-redes tem uma lesão no joelho que o vai afastar dos relvados durante cerca de um mês.



«Segundo os resultados preliminares, suspeita-se que Bushchan tem uma lesão no menisco. O guarda-redes pode ficar de fora por aproximadamente um mês», lê-se no comunicado.



Se calhar Bushchan não estava a perder tempo, mas mesmo lesionado. Lembre-se que o Fenerbahçe acabou por ganhar ao Dínamo Kiev por 2-1.