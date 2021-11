Após a conquista da Libertadores em 2019, um adepto do Flamengo decidiu tatuar a cara de Jorge Jesus juntamente com o troféu e com a bandeira do Mengão. Esta segunda-feira, o jornalista da Globo, André Gallindo, encontrou esse adepto do gigante cariaco no metro e tirou-lhe duas fotografias.



De seguida, o jornalista enviou as fotografias a Jorge Jesus que, através do WhatsApp, respondeu ao adepto. «Grande abraço. Sempre juntos», escreveu o técnico do Benfica. O problema é que Gallindo perdeu o contacto com o adepto do Flamengo e agora está à sua procura nas redes sociais.



«Estava no metro e apareceu uma flamenguista com a tatuagem de Jorge Jesus. Pedi e ele deixou-me tirar uma fotografia. Ao descer, com o 4G, mandei a fotografia ao homenageado. O mister respondeu! Nem pedi contacto do rapaz, só perguntei o nome, Fabiano. Agora estou atrás dele. Quem ajuda?», perguntou.



A fotografia que se segue, assim como a que ilustra o artigo, foram partilhadas por André Gallindo nas redes sociais.