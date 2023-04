Desta não estávamos à espera.

Que Jorge Jesus é capaz de surpreender sempre, não há grandes dúvidas.

Mas ser capaz de nos deixar a questionar se Jesus é, afinal, Diego Armando Maradona? Isso é inesperado.

Só que é isso que nos traz aqui. O treinador português do Fenerbahçe recriou um dos momentos mais icónicos de Maradona, protagonizado pela lenda do futebol argentino no aquecimento para um jogo entre o Nápoles e o Bayern Munique, e partilhou-o nas redes sociais.

Lembra-se do original?