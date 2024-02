O Senegal foi eliminado do CAN e Kalidou Koulibaly está a gozar de alguns dias de férias antes de se juntar ao Al Hilal. O defesa-central fez uma videochamada com Jorge Jesus e o treinador português não só mostrou que já domina algumas palavras em inglês, como ainda alertou que as férias não significam descanso.

«Não são férias. Mais ao menos. Um dia de treino, um dia para descansar», brincou o treinador português, entre muitos risos.

Ora veja: