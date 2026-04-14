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Há 1h e 36min
VÍDEO: Sadio Mané bem tentou provocar Jesus... mas não vale a pena
Avançado senegalês quis pregar partida ao treinador português
Avançado senegalês quis pregar partida ao treinador português
O Al Nassr publicou um vídeo, nas redes sociais do clube, no qual se vê Sadio Mané a tentar provocar Jorge Jesus. O senegalês bem tentou fazer sair o treinador português «da toca», mas nada...
No vídeo publicado pode ver-se o avançado do Al Nassr a bater duas vezes na porta do gabinete do técnico português e a fugir para o posto médico do clube para se esconder, ações que não tiveram o efeito pretendido, visto que o antigo treinador de Benfica e Sporting não foi nunca à porta ver o que se passava.
A equipa de Cristiano Ronaldo e João Félix mostra o bom ambiente que se vive dentro do clube, antes de entrar em campo já esta quarta-feira, na receção ao Al-Ettifaq.
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TAGS: Incrivel Jorge Jesus Sadio Mané Mané Jesus
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