O Al Nassr publicou um vídeo, nas redes sociais do clube, no qual se vê Sadio Mané a tentar provocar Jorge Jesus. O senegalês bem tentou fazer sair o treinador português «da toca», mas nada...

No vídeo publicado pode ver-se o avançado do Al Nassr a bater duas vezes na porta do gabinete do técnico português e a fugir para o posto médico do clube para se esconder, ações que não tiveram o efeito pretendido, visto que o antigo treinador de Benfica e Sporting não foi nunca à porta ver o que se passava.

A equipa de Cristiano Ronaldo e João Félix mostra o bom ambiente que se vive dentro do clube, antes de entrar em campo já esta quarta-feira, na receção ao Al-Ettifaq.