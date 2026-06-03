Jorge Sampaoli foi visto numa troca de cromos do Mundial de 2026 em um centro comercial, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

As imagens partilhadas nas redes sociais tornaram-se virais em poucos minutos e mostram o treinador argentino, juntamente com o filho, a viver o clima do torneio.

O treinador de 66 anos está desde fevereiro sem clube, após sair do comando técnico do At. Mineiro.

Sampaoli já esteve presente em dois Mundiais, enquanto treinador. A primeira ao serviço do Chile, em 2014, no Brasil. Quatro anos depois, comandou a Argentina, na Rússia.