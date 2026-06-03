Incrível
Há 34 min
Mundial 2026: Sampaoli visto no Rio de Janeiro a trocar cromos
Treinador argentino mora na cidade e está sem clube desde fevereiro
JR
Treinador argentino mora na cidade e está sem clube desde fevereiro
JR
Jorge Sampaoli foi visto numa troca de cromos do Mundial de 2026 em um centro comercial, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.
As imagens partilhadas nas redes sociais tornaram-se virais em poucos minutos e mostram o treinador argentino, juntamente com o filho, a viver o clima do torneio.
O treinador de 66 anos está desde fevereiro sem clube, após sair do comando técnico do At. Mineiro.
Sampaoli já esteve presente em dois Mundiais, enquanto treinador. A primeira ao serviço do Chile, em 2014, no Brasil. Quatro anos depois, comandou a Argentina, na Rússia.
Acabei de presenciar uma das cenas mais aleatórias da minha vida:— Que Jogada! (@QueJogadaQJ) June 2, 2026
Simplesmente Jorge Sampaoli em uma rodinha de troca de figurinhas no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/ftMXnW3u0Q
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS