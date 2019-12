Foi, no mínimo, comovente. O espanhol Juanmi Callejón, irmão gémeo de José Callejón, do Nápoles, tinha anunciado que ia deixar o Bolivar ao fim de cinco anos «por razões pessoais» e, no final do último jogo, foi surpreendido por um pedido emocionante de um pequeno adepto.

O Bolivar tinha empatado com o Royal Pari (2-2), na liga boliviana, naquele que teria sido o jogo de despedida do avançado espanhol de 32 anos. A caminho do balneário, Callejón foi surpreendido por uma criança, adepta do Bolívar, que lhe implorou para ficar.

Os pedidos da criança levaram o jogador às lágrimas. Callejón acabou por despir a camisola para oferecer ao jovem adepto e saiu visivelmente emocionado.

