Reforço do Barcelona para as próximas épocas, Memphis Depay despediu-se do Euro 2020 com dois golos em quatro jogos. O que podemos esperar dele na Catalunha? José Mourinho ajuda a dar a resposta.



O trenador português trabalhou com Depay no Manchester United e, apesar da excentricidade que o rodeia, garante que o Barcelona contratou «um bom profissional».



Memphis Depay já tem 27 anos e vem de cinco bons anos no Lyon. Nada a ver, portanto, com o jovem de 21 anos que o Manchester United contratou ao PSV. Um jovem que ainda não sabia o que era ser profissional de futebol. Ou, pelo menos, um bom profissional.



«O Rooney disse-me que certo dia o Memphis Depay foi de Rolls Royce e chapéu de cowboy para um jogo das reservas. O Memphis era assim», contou o novo treinador da AS Roma ao talkSPORT.



«As pessoas olham para ele e pensam que é um party boy, mas posso assegurar que é um excelente profissional e um bom rapaz. Adquiriu a maturidade de que necessitava em Lyon.»



Mourinho diz que em alguns casos, os jogadores chegam demasiado jovens a clubes de topo e não percebem que «não podem jogar sempre». Acabam por «perder o foco» e perder demasiado tempo em «coisas infantis». Foi esse o caso de Memphis Depay em Old Trafford.