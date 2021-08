Quem é tremendamente competitivo normalmente nem a feijões gosta de perder.

Será o caso de José Mourinho, que foi expulso neste sábado num particular entre a Roma e o Betis no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha.

O treinador português não gostou que o árbitro não tivesse anulado um golo de Alex Moreno com a mão (no caso, o 3-2 para os espanhóis) e acabou por ver o vermelho direto por protestos. Segundos antes, Lorenzo Pellegrini foi igualmente expulso por ter contestado a decisão do juiz.

O jogo foi muito acidentado e a Roma chegou ao fim com apenas oito jogadores: já depois de Pellegrini, Gianluca Mancini e Rick Karsdorp foram também expulsos.

O Betis (que teve William Carvalho a partir dos 72m) venceu por 5-2 com golos de Rodri, Nabil Fekir, Alex Moreno, Cristian Tello e Roberto González. Para a Roma, que chegou a estar empatada a dois golos, marcaram Eldor Shomurodov e Gianluca Mancini.