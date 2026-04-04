Incrivel
4 abr, 16:36
VÍDEO: o golo deste jovem do Benfica promete correr mundo
Jaden Umeh marcou um livre a cerca de 30 metros da baliza no dérbi de juniores diante do Sporting
GP
Jaden Umeh marcou um livre a cerca de 30 metros da baliza no dérbi de juniores diante do Sporting
GP
O empate do Benfica diante do Sporting (2-2), na oitava jornada da fase de apuramento de campeão de sub-19, ficou marcado por um grande golo de Jaden Umeh.
O internacional jovem pela Irlanda foi chamado a bater um livre a cerca de 30 metros da baliza e não «foi de modas». Umeh rematou forte e colocado, com a bola a entrar no canto superior esquerdo da baliza de Tverdohlebov.
Veja aqui o golaço de Jaden Umeh:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS