O empate do Benfica diante do Sporting (2-2), na oitava jornada da fase de apuramento de campeão de sub-19, ficou marcado por um grande golo de Jaden Umeh.

O internacional jovem pela Irlanda foi chamado a bater um livre a cerca de 30 metros da baliza e não «foi de modas». Umeh rematou forte e colocado, com a bola a entrar no canto superior esquerdo da baliza de Tverdohlebov.

Veja aqui o golaço de Jaden Umeh:

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