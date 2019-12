Após uma impulsão incrível no golo que deu a vitória à Juve em Génova, os elogios a Cristiano Ronaldo começaram a surgir em catadupa.



Ainda não viu? O golo de Ronaldo



A página oficial da Marinha portuguesa, por exemplo, brincou com o salto que o português conseguiu. «Cristiano Ronaldo, bem-vindo ao espaço aéreo. Saudações dos helicópteros da Marinha», escreveu acompanhado de uma montagem de CR7 junto a um helicóptero.



O próprio jogador da Vecchia Signora reagiu ao que fez nas redes sociais. «CR7 AIR JORDAN!!», escreveu.





Também Gary Lineker ficou rendido ao salto de Ronaldo, classificando-o de ridículo. «Ronaldo acabou de marcar um golo de cabeça ao segundo poste, no qual os seus pés estavam mais altos que a barra... Só estou a exagerar um bocadinho. Salto ridículo», atirou o inglês.



Ronaldo has just scored a far post header where his feet were higher than the crossbar....it’s only a slight exaggeration. Ridiculous leap.

O golo de Ronaldo: