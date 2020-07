O dia até correu muito bem a Cristiano Ronaldo e à Juventus, mas nem assim a polémica abandonou o universo do português. Já muito perto do intervalo, quando ainda não tinha marcado o seu golo de livre, Cristiano ouviu umas indicações do treinador Maurizio Sarri e... o olhar diz tudo.



Cristiano não gostou nada da mensagem passada por Sarri e revirou os olhos, como se estivesse a ouvir o maior disparate de sempre. Pode ver o vídeo já a seguir.