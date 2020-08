O Manchester United sofreu para vencer o Copenhaga e só com um penálti marcado por Bruno Fernandes, já no prolongamento, conseguiu carimbar o apuramento para os quartos de final da Liga Europa.

E muito desse sofrimento é culpa de um senhor: Karl Johnsson.

Quem?

Karl-Johan Johnsson. O guarda-redes sueco, de 30 anos, fez uma daquelas exibições que se guardam para sempre na memória.

Ao todo, foram 13 as defesas de Johnsson ao longo dos 120 minutos da partida - recorde da competição esta época -, algumas das quais verdadeiros monumentos.

Não se estranha, por isso, que Solskjaer tenha elogiado muito o adversário após o encontro.

«O guarda-redes do Copenhaga fez uma exibição inacreditável. Esta podia ser uma daquelas noites em que as coisas só se decidem nos penáltis», disse após o encontro.

Mas houve muito mais gente a render-se ao guarda-redes sueco. Como Mata, que o mostrou logo após o apito final com uma troca de olhares que não precisa de tradução.

Nas redes sociais, as reações também foram muitas. Como a de Cesc Fabregas, que descreveu a exibição como «incrível». «O jogo da vida deste guarda-redes», escreveu no Twitter.

Game of his life this keeper. Incredible. — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) August 10, 2020

Mas também Gary Lineker, que escreveu: «Johnsson esteve absurdo. Que exibição!»

Johnsson has been ridiculous. What a performance. — Gary Lineker (@GaryLineker) August 10, 2020

De referir que o atual guarda-redes do Copenhaga, sete vezes internacional pela Suécia, foi formado no Halmstads, passou pelos holandeses do NEC durante duas épocas, depois esteve outras duas nos dinamarqueses do Randers, antes de passar três épocas nos franceses do Guingamp. No início desta época voltou à Dinamarca e teve na noite desta segunda-feira a noite da sua vida enquanto guardião.

Veja algumas das defesas de Johnsson, sobretudo as que faz a partir do minuto 6.30 do vídeo abaixo.