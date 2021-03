Ainda que em todos os campeonatos possam acontecer lances de qualquer tipo, os periféricos ou os menos conhecidos proporcionam várias vezes lances que vão bem além da sua própria competitividade ou popularidade.

Na II Liga da Malásia, no passado sábado, o encontro entre o Kelantan e o Perak II ficou marcado por um momento insólito a envolver um jogador e o árbitro da partida.

Num lance de ataque do Kelantan, na grande área, o árbitro acabou por bloquear a tentativa de recarga de um jogador, que empurrou o homem do apito de forma aparentemente deliberada, provocando-lhe uma queda inevitável. O jogador do Kelantan, prejudicado no lance ofensivo, acabou por não ser admoestado disciplinarmente.