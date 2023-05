Há jogadores com estatuto. E, depois, há Kevin De Bruyne.

Durante o Manchester City-Real Madrid, o médio belga protagonizou um momento aceso com Pep Guardiola. O treinador dos citizens gritou-lhe para que passasse a bola e De Bruyne não se ficou.

Depois de perder a bola para Militão, alheou-se da jogada e disse-lhe para se calar.

Não passou daí. Aparentemente, Guardiola meteu, como se costuma dizer, a «viola no saco» e virou costas. E aos 84 minutos surgiu a prova de que estava tudo bem entre treinador e jogador, quando os dois trocaram um caloroso abraço - com palmadas carinhosas de Pep - no momento em que Kevin De Bruyne foi substituído já com a eliminatória mais do que resolvida.