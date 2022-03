Um combate de kickboxing na Bélgica foi interrompido na Bélgica com confrontos nas bancadas entre membros das claques do Legia Varsóvia e do ADO Den Haag.

Em causa estava o combate «Glory 80» entre o marroquino Badr Hari e o polaco Arkadiusz Wrzosek. Provocações entre membros das duas claques resultaram em arremesso de cadeiras e confrontos que, segundo a imprensa belga e marroquina, resultaram em catorze espectadores e quatro seguranças feridos.