O Ajax B perdeu no reduto do Roda pela margem mínima (1-0), na sexta-feira, na segunda divisão do futebol dos Países Baixos. Porém, o único golo do encontro surgiu de uma forma totalmente inesperada.

Já na etapa complementar, ao minuto 67, o guarda-redes do Ajax B intercetou um cruzamento rasteiro e entregou a bola a Kik Pierie. Porém, o defesa-central teve uma paragem cerebral, terá achado que o jogo tinha sido interrompido por alguma infração, ou que a bola tinha saído do terreno de jogo, e agarrou-a com as mãos.

Naturalmente, o árbitro teve de assinalar o respetivo castigo máximo e Dylan Vente aproveitou para garantir o triunfo do Roda.

Ora veja: