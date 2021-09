Kiko Félix, jovem avançado da equipa sub-23 do Sporting, foi protagonista de uma execução técnica que está a dar que falar nas redes sociais.

No jogo com o Farense (1-1), a contar para a Liga Revelação, o jogador de 18 anos trocou as voltas a um adversário com um fantástico toque de calcanhar, amortecendo depois a bola com o pé direito.

Kiko Félix fez quase toda a formação no V. Guimarães e chegou ao Sporting nesta temporada após ter passado pelo Felgueiras em 2020/21.

Vale a pena ver: