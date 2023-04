O Liverpool não tem tido muitas razões para festejar este ano, mas também não é preciso exagerar.

Neste domingo, na receção dos reds ao líder Arsenal Jurgen Klopp celebrou até… um penálti falhado por Salah.

Calma, mas tem justificação!

Com o Liverpool a perder por 2-1, Jota ganhou uma grande penalidade e Klopp nem quis ver a marcação do egípcio. E depois terá sido enganado pelo «bruaaa» do estádio, celebrando de punho cerrado até olhar para o campo e perceber o engano.