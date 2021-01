Conhecido como o «enfant terrible» do Antuérpia, Didier Lamkel Zé protagonizou mais um momento polémico nesta segunda-feira: o avançado camaronês apareceu no Estádio Bosuil vestido com uma camisola do rival, Anderlecht.

Curiosamente, a camisola tinha o nome de Yannick Bolasie, jogador que na época passada passou pelo Sporting e que em 2018/19 passou pelo Anderlecht, por empréstimo do Everton.

O jogador viu vedada a entrada, até porque de manhã havia treino apenas da equipa principal, e Didier Lamkel Zé está integrado atualmente na equipa B.

Didier Lamkel Ze, joueur d'Antwerp, est venu à la reprise de l'entraînement avec un maillot d'Anderlecht sur le dos, le club rival 😯

Le sécurité du club l'a même refoulé en le laissant dehors 😭 pic.twitter.com/3JuW8FeI4U — PiedsCarrés (@PiedsCarres) January 5, 2021

Sem jogar (na equipa principal) desde o início de outubro, o avançado camaronês está em conflito com o clube, e terá sido isso a motivar agora este comportamento, pois pretende sair para o Panathinaikos de Laszlo Boloni, com quem trabalhou no Antuérpia. Nas redes sociais até já partilhou fotomontagens com a camisola do emblema grego vestida.

Nesta segunda-feira também recorreu ao instagram para alimentar a polémica da camisola do Anderlecht e prometeu aparecer no dia seguinte com o equipamento de outro rival, o Beerschot.

O jogador voltou ao complexo desportivo da parte da tarde, e aí já foi autorizado a entrar, mas decidiu então escrever no seu armário no balneário: «Aqui é ZL7».

No satisfecho con eso, una vez ha finalizado su entrenamiento con el filial (lleva meses ahí), ha escrito en las paredes del vestuario frases como "Ici, c'est Zé 7" y sus iniciales "ZL7". Él mismo lo ha publicado en su cuenta de Snapchat. pic.twitter.com/jzwSYvEXl1 — El Balón Belga (@Balon_belga) January 4, 2021

Já na manhã desta terça-feira o jogador voltou a tentar entrar pela porta principal, mas um diretor do clube apareceu para encaminhá-lo para uma porta lateral.

Nesta polémica ainda entra outro ex-Sporting: Frank Vercauteren foi apresentado nesta terça-feira como novo treinador do Antuérpia e não descartou a possibilidade de recuperar Didier Lamkel Zé.

«Vamos ver. Ainda estamos analisar algumas coisas, como o plantel e o staff. Mas ele ainda tem contrato com o Antuérpia. Não descarto nada», referiu.