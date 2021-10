Jesé, antigo jogador do Sporting, terá sofrido uma tentativa de atropelamento... protagonizada pela própria namorada.

O episódio, que terá ocorrido no passado domingo, é relatado por vários jornais espanhóis, que citam sobretudo o «Canarias 7», e dão conta de uma discussão entre o jogador do Las Palmas e a namorada, durante um concerto. Já no exterior, Aurah Ruiz terá dirigido o carro na direção de Jesé, que aparece depois a coxear, amparado por outras pessoas.

Jesé e Aurah têm partilhado vídeos juntos, nas últimas horas, mas nesta quarta-feira surgiram as notícias da alegada tentativa de atropelamento. A imprensa espanhola refere que Jesé não treinou na terça-feira, mas que estará disponível para o jogo com o Tenerife, no fim de semana.