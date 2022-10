O Théâtre du Châtelet, no coração de Paris, foi também o centro do mundo do futebol na segunda-feira, dia em que acolheu a cerimónia da Bola de Ouro.

A presença de dezenas de estrelas do futebol mundial fez certamente reforçar as medidas de segurança, mas Robert Lewandowski dispensou os adereços luxuosos que acompanham muitos dos participantes nestes eventos: o Bola de Ouro Karim Benzema, por exemplo, tinha um relógio de 500 mil euros no pulso esquerdo.

O avançado do Barcelona, que recebeu o Prémio Gerd Muller (melhor avançado do ano), apresentou-se com um relógio clássico e facilmente identificável para qualquer um, ou não fosse ele um dos modelos mais vendidos nas últimas décadas.

Alta relojoaria? Lewandowski deixou-a em casa, longe de olhares indiscretos, optando por um modelo que custa (mais coisa menos coisa) perto de 60 euros.

A escolha do polaco foi rapidamente associada ao susto que apanhou em agosto passado, quando um ladrão aproveitou uma distração enquanto dava autógrafos à entrada da cidade desportiva e subtraiu-lhe do pulso um relógio avaliado em cerca de 75 mil euros.