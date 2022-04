O River Plate foi a Paraguai vencer o Alianza Lima por 1-0, no arranque do grupo F da Libertadores. Apesar do triunfo, a noite do emblema argentino ficou marcada pela lesão grave do defesa Robert Rojas.



O paraguaio sofreu uma fratura da tíbia e do perónio da perna direita depois de uma entrada duríssima e completamente escusada de Aldair Rodríguez. Inicialmente, o árbitro do encontro mostrou apenas o cartão amarelo ao avançado paraguaio, mas alterou a decisão após recurso ao VAR.



Após o jogo, Aldair Rodríguez pediu desculpas publicamente a Robert Rojas. «Estou muito triste pela situação que o meu companheiro de profissão está a viver. Foi uma jogada fortuita, não tive más intenções. Peço desculpa, estou muito arrependido», referiu, à ESPN.