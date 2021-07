O jogo entre o Atlético Mineiro e o Boca Juniors não poderia ter terminado pior. Os «xeneizes» foram eliminados pelo Galo nos penáltis depois de se terem queixado de um golo mal anulado pelo VAR.



O ambiente aqueceu no final do jogo e o staff da equipa argentina forçou a entrada no balneário da equipa adversária. Elementos do Boca chegaram, inclusive, ao corredor de acesso ao balneário, mas acabaram por não conseguir entrar.



Nas imagens divulgadas nas redes sociais, vê-se Marcos Rojo a pegar no extintor para conseguir os seus intentos.



Num outro vídeo, o ex-Sporting e Man. United aparece a agredir um indivíduo de fato.



De resto, a Polícia Militar foi obrigado a utilizar gás pimenta para travar os elementos do Boca Juniors.



Veja os jogadores do Boca a furarem a barreira de segurança e a regressarem depois de a Polícia ter usado gás pimenta: