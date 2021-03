Apesar de o jogo no Parque dos Príncipes ser à porta fechada, há adeptos que já estão a fazer de tudo para apoiar o PSG. Na última noite um apoiante dos campeões franceses, que estava instalado no mesmo hotel que o Barcelona, decidiu acionar o alarme de incêndio.



Segundo a RMC Sport, o adepto do PSG fez disparar o alarme de incêndio às 5 da manhã de forma a perturbar o descanso da comitiva catalã. Este incidente ocorreu uma hora antes de outros adeptos terem detonado fogo de artifício nas imediações da unidade hoteleira.



A polícia foi chamada ao local e deteve o autor do incidente dentro do hotel.



PSG e Barcelona defrontam-se esta noite, às 20h00, em Paris. Os gauleses venceram a primeira mão por 4-1.