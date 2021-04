O árbitro do FC Porto-Chelsea, Slavko Vincic foi detido em Bijeljina, na Bósnia-Herzegovina, por alegado envolvimento em rede de prostituição, tráfico de armas e de droga em maio de 2020.



Juntamente com o conhecido árbitro esloveno, foram detidos mais 35 pessoas, nove mulheres e 26 homens, todos apanhados em flagrante delito.



Nessa altura, Vincic alegou que estava no sítio errado à hora errada e acabou por se tornar testemunha do processo após o interrogatório policial, acabando por esclarecer o mal-entendido assim que foi libertado.



«Estava no local por acaso. Tenho a minha empresa e estava na Bósnia-Herzegovina para uma reunião de negócios. Aceitei um convite para almoçar o que acabou por ser um erro enorme. Arrependo-me de o ter feito», começou por dizer ao jornal esloveno Vecer na altura.



«Estava sentado na minha mesa quando a polícia entrou de repente e aconteceu o que aconteceu. Nem eu nem os meus parceiros de negócios temos ligações com as pessoas que foram detidas. Tornámo-nos testemunhas do processo assim que perceberam que não tínhamos qualquer relação com os restantes», acrescentou ainda.



De resto, o presidente da Associação de Árbitros da Eslovénia, Vlado Sajn, saiu em defesa de Vincic.



«Segundo as informações que temos de fontes oficiais e do próprio Slavko, ele não é suspeito de nada e não foi acusado. Ele encontrava-se no lugar errado à hora errada. Foi convidado para um local onde estava muita gente, sendo que ele não conhecia a grande maioria. O Slavko já regressou à Eslovénia. Considero esta história um conjunto de circunstâncias infelizes», referiu à data, citado pela mesma fonte.



Esta será a terceira vez que Vincic vai dirigir um jogo do FC Porto pela terceira vez depois de ter apitado a visita ao Mónaco (3-0) em 2017/18 e a deslocação à BayeArena em Leverkusen (1-0) na época passada.



