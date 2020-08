A imagem de Neymar com cabelo à moicano ainda com a camisola do Santos invadiu as redes sociais, nomeadamente o Twitter.

Tratou-se de uma campanha – aparentemente espontânea – de apoio ao jogador brasileiro que entra em campo nesta quarta-feira, no Estádio da Luz, por um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões., frente à Atalanta.

E o movimento ganhou tal força que até vários jogadores internacionais brasileiros e mesmo clubes profissionais entraram na onda.

Perante tamanha demonstração de apoio, o jogador do PSG utilizou também as redes sociais para garantir que vai entrar em campo com o cabelo à moicano.

Será que cumpre?