Em todos os jogos há muitos adeptos que teimam em deixar os estádios mais cedo. É um risco, claro. Que o digam os adeptos do Real Madrid.



Na última noite dezenas de apoiantes do campeão espanhol deixaram o Bernabéu quando o Man City ganhava por 1-0 e parecia ter assegurada a presença na final de Paris. Os merengues marcaram dois golos nos instantes finais por Rodrygo e levaram o jogo para prolongamento.



Enquanto o jovem brasileiro assinava (mais) uma recuperação história do emblema espanhol, os adeptos assistiram ao jogo pelo telemóvel junto às portas de acesso ao estádio enquanto outros tentaram desesperadamente regressar.



Ora veja: