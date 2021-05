Thomas Tuchel já assumiu ser um treinador supersticioso e no sábado, no Estádio do Dragão, ganhou mais uma razão para o ser.

O Chelsea venceu o Manchester City na final da Liga dos Campeões e o segredo para o trunfo pode ter sido… as sapatilhas de Tuchel.

Pelo menos, foi essa história que o técnico contou na zona de entrevistas rápidas da Bein, apontando para os pés.

«Eu tenho estas sapatilhas que trouxe de Paris, foi um presente do presidente do PSG e tinha prometido ao meu staff que as calçaria se chegássemos à final da Champions, mas depois não as calcei e perdemos [no PSG]. Hoje calcei-as e vencemos», revelou, sorridente.

A revelação dá o contexto necessário para o vídeo das celebrações de Tuchel com os jogadores no balneário.