Já é sabido que nem todos os clubes têm as melhores condições possíveis, apesar de o jogo continuar a ser 11 contra 11 e bola segue redonda. No entanto, costumam acontecer alguns momentos caricatos devido à falta dessas mesmas condições.

No duelo da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões entre os galeses do The New Saints e o Shkëndija, da Macedónia do Norte, o médio Rory Holden teve de trocar de camisola por esta estar manchada com sangue, assim como mandam as regras. O modesto clube britânico até tinha um equipamento para substituir, contudo, nem número nas costas, nada que uma caneta não resolvesse.

Com o número escrito à mão, o jogador do The New Saints pôde voltar ao campo para o que restava da primeira parte, tendo acabado por ser substituído já aos 80 minutos.

O jogo acabou empatado com um nulo no marcador e todas as decisões foram adiadas para a segunda mão em Skopje.