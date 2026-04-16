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Há 36 min
INCRÍVEL: pai de Kompany aparece no parlamento belga com cachecol do Bayern
Pierre Kompany é deputado e celebrou o apuramento dos bávaros de forma peculiar
GP
Pierre Kompany é deputado e celebrou o apuramento dos bávaros de forma peculiar
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«O meu filho é o melhor do Mundo». Quantas vezes já se ouviu esta frase nos campos de futebol vinda de pais «babados», certamente orgulhosos dos seus filhos.
Ora, após o apuramento para as meias-finais da Champions do Bayern Munique, na sequência de uma vitória épica diante do Real Madrid por 4-3, Kompany teve um adepto especial a celebrar o triunfo.
Pierre Kompany, pai do técnico dos bávaros e deputado no parlamento belga, decidiu marcar presença na sessão de trabalhos desta quinta-feira com nada mais, nada menos, que um cachecol do Bayern Munique.
Ora veja na galeria associada a «indumentária especial» de Pierre Kompany.
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