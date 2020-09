A história foi revelada por uma casa de apostas: um apostador português de nome Hélder fez uma enorme aposta que incluía vinte jogos, os quais se estendiam por vários dias. Apostou um euro para ganhar quase 14 mil.

A verdade é que o dia foi passando e Hélder foi acertando nos jogos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, enfim, acertou em dezoito jogos. Entretanto o Schweinfurt-Schalke 04 foi adiado e deixou de contar para a aposta. Portanto, Hélder tinha 18 palpites certos e, antes de começar o jogo, a casa de apostas avisou nas redes sociais que só lhe faltava acertar no jogo do Benfica para ganhar 13.757 euros: o português tinha apostado na vitória do Benfica.

O pior veio depois. O Benfica perdeu em Salónica, frente ao PAOK, e Hélder perdeu toda a aposta. O mau jogo da equipa de Jorge Jesus custava a este português 13.757 euros: e este tão perto de os ganhar... com uma aposta de um euro.