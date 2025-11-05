VÍDEO: Carreras surpreende jornalista brasileira com puro calão português
Lateral do Real Madrid quis exibir os seus conhecimentos limitados sobre a língua portuguesa
O Real Madrid perdeu diante do Liverpool (0-1), em Anfield, para a Liga dos Campeões, e Álvaro Carreras, antigo lateral do Benfica, entrou com tudo na flash-interview que se seguiu ao jogo, despejando todo o calão que aprendeu na sua passagem pela liga portuguesa.
O lateral espanhol não estava propriamente chateado com o resultado, até estava sorridente, mas quando percebeu que ia falar a um canal de língua portuguesa, neste caso o brasileiro TNT Sports, aproveitou para expor todo o léxico que aprendeu no balneário encarnado, certamente, sem ter bem a noção do peso das palavras que estava a atirar para a emissão em direto.
«F***-se, c*******!», atirou logo a abrir, surpreendendo a repórter brasileira. «Soltou um palavrão…», referiu a jornalista, antes de Carreras justificar aquela entrada: «Foi a única coisa que aprendi em Portugal, não falo português, mas compreendo», acrescentou logo a seguir o lateral espanhol.
Veja este grande momento: