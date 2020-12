Antonio Conte estava visivelmente frustrado após o empate caseiro frente ao Shakhtar Donetsk, no fecho da fase de grupos da Liga dos Campeões. Após o encontro que ditou o afastamento do Inter das provas europeias, o técnico italiano recusou responder a uma questão de Fabio Capello, convidado em estúdio da Sky.



«Não tenho de responder a isso», limitou-se a dizer.



Conte foi questionado acerca de um problema no jogo da sua equipa na Champions e não gostou. «Problema de jogo do Inter na Europa em que sentido?», respondeu à pergunta seguinte, feita pela jornalista.



«O Shakhtar mudou o seu sistema de jogo o que para eles foi um «Ave Maria». Pensem antes de fazer as perguntas», completou.



Ora, Capello insistiu e perguntou se o Inter não tinha um plano alternativo e o treinador dos nerazzurri lá acabou por responder ao colega de profissão. «Temos um plano B, claro, mas não queremos dizer qual é. Caso contrário, vão estudá-lo», concluiu.



Veja: