A conta oficial UEFA Liga dos Campeões apresenta o avançado do Ajax Antony como um «artista nato» num vídeo com uma seleção dos vastos recursos técnicos do talentoso jogador brasileiro que vai estar esta quarta-feira no Estádio da Luz.

Depois de ter marcado dois golos e de ter feito quatro assistências em cinco jogos da fase de grupos, o jovem brasileiro, de 21 anos, apresenta-se, nesta altura, como uma das referências do temível ataque do Ajax.

Um nome a ter em conta no Benfica-Ajax desta quarta-feira.