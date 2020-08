Dificilmente há momento mais alto que vencer a Liga dos Campeões. Alphonso Davies venceu a Champions com 19 anos ao serviço do Bayern, mas por incrível que pareça foi Drake quem fez a sua noite.



Durante as celebrações da conquista do sexto título europeu da história dos bávaros, o lateral-esquerdo canadiano reparou que o compatriota e cantor começou a segui-lo nas redes sociais e ficou em êxtase.



«Ó meu Deus!! Drake, tu seguiste-me!!», gritou.



Veja: