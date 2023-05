Há 13 anos, na última presença do Inter Milão na final da Liga dos Campeões, que a equipa italiana acabou por vencer com José Mourinho no comando, Wesley Sneijder e Marco Materazzi eram duas das principais figuras do clube nerazzurri.

Agora, no dia em que o Inter voltou a chegar ao jogo decisivo da Champions, os dois antigos jogadores viveram o momento na bancada, mas não na zona vip: no meio dos adeptos.

Em termos de emoção terá sido muito diferente?