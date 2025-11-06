A Atalanta foi a Estádio Vélodrome vencer o Marselha na quarta-feira, em jogo da Liga dos Campeões, com um golo marcado sobre o minuto 90, mas o jogo ficou marcado por uma altercação entre o avançado Ademola Lookman e o treinador Ivan Juric que tiveram mesmo de ser separados junto ao banco dos italianos.

A equipa Bérgamo já tinha desperdiçado um penálti na primeira parte e ao minuto 69 Lookman viu um golo ser anulado após intervenção do VAR. Seis minutos depois, o treinador Ivan Juric decidiu mexer na equipa e lançar Yunus Musah para o lugar do avançado nigeriano.

Lookman ainda cumprimentou o companheiro que o ia substituir, mas quando passou pelo treinador disse qualquer coisa que deixou Juric extramente irritado. O treinador tentou agarrar o jogador, mas os restantes membros da equipa técnica italiana conseguiram separar os dois antes que houvesse contato.

«São situações que todos já vimos, coisas que acontecem, podem ser um pouco exageradas no calor do momento, mas o que importa é a Atalanta, a equipa, os adeptos. Temos que nos comportar bem e dar tudo de nós, por mim está ultrapassado, o importante é vencer o Sassuolo», destacou Juric, no final do jogo, aos microfones da Sky Sport italiana.

A verdade é que a Atalanta acabou mesmo por vencer o jogo, com um golo de Samardzic sobre o minuto 90.

Veja o momento quente junto ao banco da Atalanta: