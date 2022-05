Surgiram novas imagens de adeptos do Real Madrid desesperados à porta do Santiago Bernabéu na noite histórica em que a equipa de Carlo Ancelotti afastou o Manchester City da final da Liga dos Campeões. Adeptos que saíram mais cedo, com o jogo a acabar, e só no exterior perceberam que os merengues tinham voltado à luta com dois golos de Rodrygo.

É normal nos jogos de futebol os adeptos saírem uns minutos mais cedo para evitar o atropelo das multidões e o tráfego que se gera no final dos jogos, mas estes vão arrepender-se para sempre. Já no exterior do estádio foi bem audível os festejos dos adeptos merengues com o primeiro golo de Rodrygo e, logo a seguir, com o segundo.

Dois golos que empatavam a eliminatória. O Santiago Bernabéu estava ao rubro e, lá fora, algumas dezenas de adeptos desesperavam para voltar a entrar no estádio. Inicialmente, abordaram o segurança, de uma forma simpática, mostrado o bilhete, o cartão de sócio, chegaram mesmo a implorar.

A festa prosseguia no Bernabéu, mas o segurança mostrou-se intransponível, já com o prolongamento a começar, os adeptos desesperavam, deram pontapés nas portas, insultaram o segurança, num misto de raiva, mas também de alegria. Contra todas as expetativas, o Real Madrid acabou por marcar o golo que abriu caminho para Paris, mas os adeptos no exterior só puderam ouvir a festa dos que ficaram.

Ora veja: