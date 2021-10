Kylian Mbappé, já sabemos, é um dos maiores talentos do futebol mundial, mas também é um rapaz sensível, pelo menos em termos auditivos, como podemos constatar neste vídeo.

Os jogadores do Paris Saint-Germain estavam à entrada do túnel do Parque dos Príncipes, à conversa, naqueles minutos antes de entrarem em campo, para o embate com os alemães do Leipzig, quando o árbitro decidiu testar o som do apito.

Um som estridente que apanhou o avançado de surpresa. Parecia que o mundo lhe ia cair em cima. Mbappé encolheu-se e procurou, desde logo, proteger a cabeça, antes de perceber o que se estava a passar. Uma atitude que contrasta com a de Messi e dos restantes companheiros que nem pestanejaram.

Tente ver as imagens sem esboçar um sorriso, não é fácil…