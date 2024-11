O duelo entre Sturm Graz e Girona, da quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, ficou marcado por um falhanço incrível de Iván Martín, à passagem do minuto 22.



Na sequência de uma jogada de insistência, Bryan Gil cruzou rasteiro, a bola passou por entre as pernas do guarda-redes e por dois jogadores da equipa austríaca até encontrar o médio na pequena área. Com a baliza escancarada, Martín acertou mal na bola e fez o impossível: rematar por cima.



O Girona acabaria por perder o jogo por 1-0, permitindo ao Sturm Graz somar a primeira vitória nesta edição da Champions.



O melhor mesmo é ver como tudo aconteceu: