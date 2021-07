Que noite catastrófica! O Galatasaray acumulou erros infantis - Muslera que o diga -, acabou goleado pelo PSV (5-1) em Eindhoven e viu, praticamente, cair por terra o sonho de chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões.



O experiente guarda-redes do clube turco fez, porventura, um dos piores jogos da carreira. Logo aos dois minutos, o internacional uruguaio recebeu a bola de um colega e acabou por perdê-la perante a pressão adversário. O lance acabou com a bola no fundo da sua baliza.



Mais tarde, aos 51 minutos, Muslera transformou um lance de defesa fácil num golo de Gotze - defendeu a bola para dentro da própria baliza.



Já Jesse Sekidika, nigeriano que atua como lateral-direito do Gala, conseguiu a proeza de fazer deixar todos a rir ao fazer um lançamento de linha lateral ridículo. Quem não achou graça nenhum foram os adeptos do Galatasaray.