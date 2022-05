Após a passagem à final da Liga dos Campeões, Virgil Van Dijk desdobrou-se em entrevistas. O neerlandês entrou em direto na CBS, uma televisão norte-americana, e queixou-se que Thierry Henry ignorou uma mensagem sua.



«Quem está no estúdio?», começou por perguntar o defesa do Liverpool. Logo de seguida, disseram-lhe que Carragher, Henry e Micah Richards estavam a analisar o jogo.



«Enviei-lhe uma mensagem [a Henry], mas ele não me respondeu de volta!», queixou-se.



A antiga lenda do futebol francês foi obrigado a apresentar uma justificação. «Atualmente já não tenho o número dele. Mudei de número e passei todos os contactos para o novo telefone. O número dele não me apareceu. Vou pedir a alguém para me dar o número do Van Dijk», explicou.

Quem não perdeu a oportunidade de provocar o gaulês foi Jamie Carragher, ex-jogador do Liverpool.



«Esta noite o Henry faltou ao respeito ao Van Dijk. Ele é um tipo porreiro e mostra respeito por ti e tu não lhe respondes?», atirou.



«Não enviou a mensagem para o número certo. Estás é chateado por ele enviar-me mensagens», disparou Henry.



Veja como tudo aconteceu: