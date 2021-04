Durante o PSG-Manchester City, o vocalista dos Oasis, Liam Gallagher, perdeu a cabeça com Neymar, criticando e insultando o jogador do conjunto francês.



«Expulsem esse cabrão mergulhador do Neymar», escreveu.

Send that dirty diving cunt off NEYMAR — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 28, 2021

No entanto, o músico não se ficou por aqui e prosseguiu os insultos ao internacional brasileiro. «O Neymar é um filho da **** vergonhoso.»



Neymar is an embarrassing little cunt — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 28, 2021

Enfim, o twitter de Gallagher rapidamente foi invalidado por internautas brasileiros que saíram em defesa do avançado do PSG.