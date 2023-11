O Fenerbahçe e o Besiktas sofreram pesadíssimas derrotas nos respetivos jogos da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga Conferência.

Líderes isolados do Grupo H à entrada para esta ronda, o Fenerbahçe perdeu na Dinamarca com o Nordsjaelland por expressivos 6-1. Miguel Crespo alinhou de início no emblema de Istambul e Schjelderup, jogador emprestado pelo Benfica, foi titular no conjunto nórdico, que ao intervalo «só» vencia por 2-1, mas disparou no marcador na segunda parte com três golos do avançado sueco Benjamin Nygren.

Esta foi a segunda maior derrota da história do Fenerbahçe nas competições europeias, apenas atrás de um desaire com o Benfica por 7-0 na edição da Taça dos Clubes Campeões Europeus na época 1975-76.

Também nesta quinta-feira, mas a jogar em casa e já matematicamente eliminado da prova, o Besiktas também teve uma noite para esquecer, com uma derrota diante dos belgas do Club Brugge por 5(!)-0. Gedson Fernandes foi a jogo aos 56 minutos, quando o conjunto turco já perdia por 4-0.