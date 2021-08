Ainda ninguém percebeu muito bem o que é a Liga Conferência, a nova prova de clubes da UEFA.

Mas ela já nos proporciona momentos… insólitos.

Na quinta-feira, num jogo que opôs o Rakow Czestochowa ao Rubin Kazan, a equipa russa teve graves problemas com os equipamentos.

Tudo porque os números e os nomes nas camisolas começaram a desfazer-se e muitos dos jogadores ficaram sem identificação visível.

À boa maneira portuguesa, os responsáveis do Rubin Kazan improvisaram para resolver a situação… desenhando os números nas camisolas… com caneta.

Mas com uma vida inteira a lidar com a bom do desenrascanço, o árbitro português João Pinheiro não permitiu que o jogo prosseguisse. Afinal, apesar do nome esquisito, estamos a falar de uma prova europeia, organizada pela UEFA.

E o que é certo, é que apareceram novos equipamentos para os jogadores do Rubin Kazan continuarem em campo.

