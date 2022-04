José Mourinho esteve muito ativo junto à linha no decorrer do empate da Roma em Leicester (1-1), em jogo da primeira mão da meia-final da Liga Conferência, e chegou mesmo a invadir a área técnica da equipa inglesa comandada por Brendan Rodgers, como pode ver no vídeo abaixo.

Foi já perto do final do jogo, com o resultado em 1-1, quando Mourinho foi por ali fora, supostamente para dar indicações a um dos seus jogadores, invadindo a área técnica da equipa inglesa, perseguido pelo desesperado quarto árbitro. No regresso ao seu lugar, o treinador português ainda trocou um abraço com o homólogo inglês.

No final do jogo, o treinador português considerou que a eliminatória está em aberto, mas mudou de imediato o foco para o próximo jogo com o Bolonha, lembrando que a Roma está ainda na luta pela Europa na liga italiana.

«Perdemos demasiadas bolas. A equipa foi sempre organizada, pressionámos, mas, depois, a equipa baixou e o jogo ficou difícil no segundo tempo. Se alguém acha que esta eliminatória pode ser decidida no segundo jogo, seria um bom resultado. Mas eu não sorrio, mesmo com tanta gente no estádio, vai ser difícil. Temos que pensar no Bolonha também, isso também vai ser difícil. O Leicester, pelo contrário, não está a lutar para ir à Liga Europa na Premier League», começou por analisar.

«Agora tenho que estar focado no Bolonha, queremos jogar a Liga Europa. Temos um quinto lugar nas nossas mãos. O Leicester é uma equipa de profundidade, ganharam mais construção de jogo com [Brendan] Rodgers. Será um jogo para ser jogado com mais cabeça do que emoção. Obviamente, precisamos dos nossos adeptos. Se vencermos, estamos na final, mas será preciso cabeça», prosseguiu.

A fechar, o treinador destacou a evolução da sua equipa e admitiu que, há cinco meses, não teria conseguido empatar o jogo desta noite. «Teríamos perdido esta partida há cinco meses. Começámos a pressionar, tivemos coragem. Os nossos defesas depois pararam de subir. Foi um resultado aceitável de qualquer maneira», destacou ainda.